Téncico do Atlético-GO, Rafael Lacerda disse estar confiante em um "time forte em 2026" para o Dragão no momenot em que terá a oportunidade de preparar o elenco e iniciar o trabalho desde o começo do ano. O treinador chegou ao clube em julho de 2025, com a temporada em andamento.\nLacerda falou pela primeira vez sobre o planejamento do Atlético-GO para a temporada de 2026 nesta segunda-feira (29).\n“Chegar a um clube no meio de uma competição, no decorrer da temporada, sempre é mais difícil, é um desafio maior. Você precisa conhecer o elenco e se adaptar a um grupo que não foi montado por você. Iniciar um trabalho desde o começo, como está acontecendo aqui no Atlético, é muito melhor”, disse Rafael Lacerda.\nAtlético-GO negocia jovem atacante com o Red Bull Bragantino\nO treinador falou sobre a montagem do elenco, que deve receber novos reforços nos próximos dias, além da permanência de uma base da última temporada, como o goleiro Paulo Vitor, os zagueiros Adriano Martins e Tito e o lateral Guilherme Romão.