O técnico Roger Silva dirige o Atlético-GO pela segunda vez na Série B, no início da noite deste sábado (18), no Estádio Antônio Accioly, às 18 horas. O Dragão joga pelos três pontos sobre o ex-time do treinador, o Athletic-MG. O técnico tem mostrado confiança na equipe após a estreia, com vitória de 1 a 0, sobre o Fortaleza.\nQuando Roger Silva fala sobre as chances de acesso à elite nacional, adota o discurso que mistura cautela com otimismo. “Vou jogo a jogo, como disse antes. Precisamos vencer para subir (na classificação). Temos 21 jogos para fazer história”, destacou o técnico.\nAtlético-GO não resolve transfer ban e só deve ter contratados mais à frente\nRoger Silva confirmou que o jovem Léo Jacó, de 21 anos, será o substituto de Gustavo Coutinho, suspenso. Ex-atacante, Roger confia no potencial de Leo Jacó. “Espero que possamos criar as oportunidades para deixar o nosso 9 em condições de fazer o gol. O Léo (Jacó) vai sair jogando, terá esta oportunidade. Como disse antes, todo mundo tem de estar preparado. Léo é muito voluntarioso”, detalhou o treinador, sobre a escolha por Léo Jacó na formação titular.