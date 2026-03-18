O técnico do Atlético-GO, Eduardo Souza, completa nesta quarta-feira (18) uma semana de trabalho no clube. Ele dirigiu o time em dois jogos, nos quais não sofreu gol, mas não teve o desempenho ofensivo esperado - vitória de 1 a 0 sobre o Gazin Porto Velho-RO (Copa do Brasil) e empate de 0 a 0 com o Goiás (final do Estadual).\nO treinador comanda o time contra a Ponte Preta nesta quarta-feira (18), às 20 horas, no Estádio Antônio Accioly. Será o primeiro jogo dele, em casa, com o elenco em avaliação. Nos próximos dias, alguns atletas devem deixar o clube, enquanto outros serão contratados.\n"É uma coisa natural. Já falei com os atletas. O Adson (Batista), juntamente com o departamento de futebol, já têm a análise do Campeonato Goiano. É natural, em todas as equipes você faz análise do que aconteceu, dos atletas que renderam e que não renderam. Estas mudanças são necessárias", avisou o técnico.