O Atlético-GO deu um passo importante rumo à final do Campeonato Goiano ao vencer o Vila Nova por 2 a 0, no Estádio Antônio Accioly. Com a alcunha de “Rei dos Clássicos”, o técnico Rafael Lacerda elogiou os jogadores, rechaçou que tenha dado “nó tático” no adversário e comentou sobre o ambiente interno positivo do Dragão.\n“Feliz pela vitória. Foi uma vitória importante. A semifinal está aberta, né? A equipe adversária tem muita qualidade, vai jogar dentro da casa deles. Agora, para falar do jogo aqui, a nossa equipe conseguiu ter o entendimento que eu pensava. Estudei muito para esse jogo, o que aconteceu no jogo entre Vila e Anápolis. A gente tentou gerar uma superioridade ali por dentro, povoando com quatro atletas”, disse Lacerda explicando o meio-campo com o estreante Leandro Vilela, Ariel, Igor Henrique e Guilherme Marques.