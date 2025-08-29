O técnico Rafael Lacerda descartou utilizar o sistema com três zagueiros contra o Amazonas, no próximo domingo (31), no Estádio Antônio Accioly, pela 24ª rodada da Série B. O Dragão está na 14ª colocação, com 28 pontos, somente 4 à frente do Amazonas, primeiro time dentro da zona de rebaixamento e próximo adversário do Dragão.\nDesde a chegada do treinador, o time realizou seis jogos, com apenas uma vitória, três empates e duas derrotas. O técnico afirma que as vitórias precisam começar a aparecer, sem espaço para desculpas, mesmo diante da pressão.\n“Sei que existe pressão da torcida, da imprensa, minha, da direção… isso é normal em qualquer clube. Mas a gente precisa parar de arrumar desculpa. Nós trabalhamos em um clube com uma estrutura absurda, temos tudo aqui. O que temos que fazer é simples: ganhar jogos", falou.