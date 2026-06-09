O técnico Eduardo Souza valorizou o esforço dos jogadores do Atlético-GO na vitória por 2 a 1 sobre o América-MG, na noite desta segunda-feira (8), em Belo Horizonte, na Arena Independência. Os gols do Dragão foram marcados pelos atacantes Marrony, com assistência de Guilherme Marques, e por Gustavo Coutinho, oportunista para aproveitar a arrancada e o passe de Bruno José.\nOs jogadores de ataque marcaram gols, mas as chances desperdiçadas voltaram a se repetir no primeiro tempo. Na etapa final, quando o rubro-negro havia virado o placar, Leandro Vilela e Bruno José arrancaram livre, a partir do meio do campo, mas Bruno José perdeua oportunidade incrível de ampliar e tranquilizar a equipe.\nPara o treinador, o triunfo fora de casa mostra que o time consegue suportar bem a pressão adversária, mas precisa ser mais letal. O resultado dá um pouco mais de tranquilidade para buscar outro triunfo, na próxima sexta-feira (12), contra o CRB-AL, no jogo agendado para o Estádio Antônio Accioly.