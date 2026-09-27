O técnico do Atlético-GO, Roger Silva, declarou estar “feliz demais” pelo time rubro-negro ter superado o Goiás por 1 a 0, na Serrinha. O treinador valorizou a atuação adversária e disse que vencer um clássico dá moral e confiança aos atletas. Além disso, o treinador também falou sobre o meia David Terans.\n“Estou feliz demais. Clássico às vezes você ganha com equilíbrio, jogando muito bem, e às vezes você ganha jogando um tempo muito bem e no outro se defendendo com excelência. Faz parte do jogo. O 2º tempo do Goiás só valoriza a nossa vitória, com certeza. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores, todo mérito deles”, avaliou.\nO Atlético-GO ainda aguarda o meia uruguaio David Terans, que chegou a deixar o clube goiano após ter a sua contratação anunciada, mas continua com chances de reforçar a equipe na reta final da Série B. Para Roger Silva, a presença do jogador será muito bem-vinda.