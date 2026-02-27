O técnico do Atlético-GO, Rafael Lacerda, foca na recuperação dos jogadores para o clássico decisivo da semifinal no próximo domingo (1º), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), diante do Vila Nova. Para o treinador, o confronto é especial pelo que representa e definirá o segundo finalista do Goianão. Quem passar pega na decisão o vencedor do confronto entre Goiás e Anapolina, que será decidido no sábado (28).\n"Sempre disse que o clássico é um jogo diferente e a preparação precisa acompanhar isso. Respeito opiniões contrárias, mas é um duelo que mexe com dois grandes clubes, duas grandes torcidas e histórias. Por isso, o preparo deve ser diferenciado", destacou o técnico, que mantém bom retrospecto em clássicos locais desde o ano passado, somando passagens por Vila Nova e Atlético-GO.