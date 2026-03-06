Na tarde desta sexta-feira (6), na véspera do jogo de ida da final do Campeonato Goiano, o técnico do Atlético-GO, Rafael Lacerda, teceu elogios para o rival Goiás, mas afirmou que o Dragão vai fazer de tudo para conquistar o título. Além disso, o treinador falou sobre a fama de Rei dos Clássicos, a possibilidade de vencer o Estadual pela segunda vez consecutiva e também destrinchou o confronto deste sábado (7), às 16 horas, no Estádio Antônio Accioly.\nQuem chega com a vantagem?\n“Não tem vantagem em uma decisão desse tamanho, com dois grandes clubes. O Goiás está invicto na competição. Essa questão de não perder clássicos não entra em campo. São dois grandes clubes, com grandes torcidas. Vamos fazer de tudo para conquistar esse título. O Atlético-GO, nesses últimos anos, é o maior vencedor da competição, e isso traz uma responsabilidade”