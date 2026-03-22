O técnico Eduardo Souza, do Atlético-GO, detectou problemas ofensivos do Dragão na derrota para o Operário-PR por 1 a 0 na estreia na Série B, neste sábado (21), fora de casa. Para ele, o trabalho com o elenco é que vai solucionar isso para a sequência da temporada.\n"É uma coisa recorrente (falta de ofensividade). Estamos tendo dificuldade de terminar a jogada. Até chegamos no último terço, mas não conseguimos finalizar em gol, fazer o goleiro adversário trabalhar. Isso é trabalho. Precisamos ter os mecanismos ofensivos, dar confiança para chegar no último terço e terminar a jogada", falou Eduardo Souza.\nEduardo Souza comandou o Atlético-GO pela quarta vez. Ele esteve à frente da equipe na 3ª fase da Copa do Brasil (vitória sobre o Porto Velho), na partida de volta da final do Goiano (empate com o Goiás e perda do título estadual), na 4ª fase da Copa do Brasil (vitória sobre a Ponte Preta) e estreia na Série B (derrota para o Operário-PR).