O Atlético-GO teve uma semana tranquila após a primeira vitória na Série B, conquistada por 2 a 1 sobre o Londrina-PR. Reabilitado após o triunfo em casa, depois de perder três jogos seguidos na competição, o Dragão sai para jogar duas partidas fora de casa, válidas por competições diferentes: com o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto (SP), na tarde do próximo domingo (19), e na noite da próxima quinta-feira (23), contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil.\nO técnico Eduardo Souza não deve mexer no time que começou o jogo com o Londrina. Para o treinador atleticano, é importante manter a base do time para adquirir entrosamento.\nO time deve ter: Paulo Vitor; Ewerthon, Tito, Júnior Barreto e Guilherme Lopes; Cristiano, Igor Henrique e Assis; Marrony, Gustavo Coutinho e Geovany Soares.\n"Vamos manter a base. É importante você manter uma base para que os jogadores peguem confiança, peguem entrosamento. São jogadores que chegaram no último mês, a maioria deles está num novo processo de trabalho", destacou o técnico.