O técnico do Atlético-GO, Rafael Lacerda, discursou sobre o “gostinho especial” de ter vencido o ex-clube Vila Nova na tarde deste sábado (18), no Antônio Accioly, e disparou contra o presidente colorado, Hugo Jorge Bravo, classificando como falta de respeito o que foi dito pelo dirigente após a partida.\n“Feliz pela vitória, feliz pela atuação do nosso time depois de dois resultados negativos, não vamos ficar remoendo aqui. Os caras competiram para caramba, jogo duro. O Vila estava sem perder clássicos no ano, mas eu tenho que falar do Atlético-GO, estou muito satisfeito. Quando eu cheguei em Goiânia, uma pessoa me falou que para dar certo nos times, não podia perder clássico, e eu não perdi nenhum (dos sete disputados). Não faço nada sozinho, mas não perdi nenhum clássico”.\nLeia também\n+ Presidente do Atlético-GO diz que time pensa "jogo a jogo" e quer renovações de técnico e zagueiro