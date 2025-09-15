O técnico Rafael Lacerda disse que a discussão que teve com o treinador Jair Ventura “é página virada”. Comandante do Dragão, o profissional estava à frente do Vila Nova, em março, quando discutiu com o colega, na época técnico do Goiás, depois da classificação à final do Campeonato Goiano, no dia 16 de março.\nA discussão entre os técnicos ocorreu no túnel de saída dos vestiários do estádio Serra Dourada. Antes, eles também trocaram farpas nas entrevistas coletivas.\n“"Eu me arrependo do que fiz”, afirmou Rafael Lacerda, nesta segunda-feira (15), no CT do Dragão. “O caso com Jair (Ventura), da minha parte, é página virada. Não foi uma cena legal, principalmente nós, como líderes de equipe, não foi um exemplo legal naquele momento. Eu me arrependo do que fiz", reconheceu Rafael Lacerda, que vai reencontrar Jair Ventura nesta terça-feira (16) no duelo entre Atlético-GO e Avaí, no Accioly.