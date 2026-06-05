O técnico Eduardo Souza disse que o meia Guilherme Marques “pede passagem” e deve ganhar chance na equipe titular no duelo contra o América-MG. O elenco do Dragão ainda vai fazer duas atividades antes da partida, mas é quase certo que o meio-campista vai aparecer na formação inicial.\n“Ele (Guilherme Marques) tem feito boa semana, trabalhamos com ele e o Marrony de atacante. No momento ele pede passagem. Eu como treinador tenho que entender os momentos dentro do jogo, como foram em outras situações com outros jogadores. Vamos entender o jogo, ele vai se achar com os outros atletas que estão jogando”, comentou Eduardo Souza.\nCaso Guilherme Marque inicie a partida diante do América-MG, o zagueiro Adriano Martins deve perder a vaga no time titular. Contra o Goiás, Eduardo Souza escalou o Atlético-GO com três zagueiros.