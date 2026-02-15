O Atlético-GO confirmou a classificação para a semifinal do Goianão, apesar de não ter feito um jogo brilhante contra a Abecat, no Estádio Antônio Accioly. O técnico Rafael Lacerda reconheceu a atuação abaixo do esperado, mas destacou os pontos positivos do jogo de ida, falou sobre o “provável adversário” na semifinal e analisou o favoritismo na briga pelo título.“Futebol tem muitos altos e baixos. Quando precisamos jogar bem, jogamos; quando precisamos ganhar clássico, ganhamos; quando precisamos confirmar fora de casa, como foi na rodada anterior, confirmamos. E, agora, é outro campeonato. Tem que classificar”, falou o treinador rubro-negro.Rafael Lacerda acrescentou que o Atlético-GO vai enfrentar um adversário duro na próxima fase, “provavelmente o Goiás, mas tem a situação do Vila”. O técnico não citou, mas o Dragão também pode enfrentar a Anapolina na semifinal, caso o Anápolis elimine o Vila Nova nesta segunda-feira (16), no Estádio Olímpico.Na tarde deste domingo (15), o Atlético-GO recebeu a Abecat no Antônio Accioly, pelo jogo de volta das quartas de final. A partida terminou empatada em 1 a 1 e o agregado ficou em 4 a 1 a favor do Dragão, que havia goleado por 3 a 0 fora de casa. Após o apito final, a torcida rubro-negra soltou algumas vaias.“Treinador de futebol não tem uma semana de paz. É assustador. Faz um jogo daqueles e não consegue manter o nível. É impressionante. Quente para caramba, o jogo (de ida) foi quinta-feira (12), tivemos uma viagem de quatro horas, chegamos aqui às 3 horas da manhã. Agora, o torcedor que vai estar escutando aqui vai estar dizendo: ‘Ah, lá vem o Lacerda com desculpa’. Mas, cara, é ser humano”, pontuou Rafael Lacerda.No Accioly, a Abecat chegou a sair na frente logo no minuto inicial do 2º tempo, após saída de bola errada do goleiro Paulo Vitor, que culminou no gol de Uesley Gaúcho. Aos 13, Guilherme Marques converteu pênalti e empatou o confronto.O treinador comentou sobre a briga pelo título do Estadual. Para ele, não há favoritismo e “todo mundo acha que é o Goiás, se bobear até boa parte da torcida do Atlético-GO”. Além disso, Rafael Lacerda fez questão de valorizar o próprio time.“Ninguém coloca o Atlético-GO como candidato ao título. Tem problema nenhum. No ano passado, quando eu pisei aqui no futebol goiano (pelo Vila Nova), também tinha gente que apontava que eu ia ficar três rodadas, cinco rodadas, e eu fui campeão. Gosto dessas situações. Isso aí mexe comigo. Escuto muita baboseira às vezes, muita besteira, muita ofensa. De cara que não sabe nem que é futebol, que nunca chutou uma bola. Ninguém acha que o Atlético-GO vai chegar. Mas só quem tem que acreditar sou eu, e eu acredito muito nos atletas”, disse.Se o Vila Nova vencer o Anápolis no último jogo das quartas de final, o Atlético-GO fará um clássico contra o Goiás na semi. Se o Vila Nova empatar ou perder, mas se classificar, o Dragão enfrentará o Tigre. O único cenário em que o rubro-negro não pegará rivais é caso o Anápolis reverta a desvantagem de 2 a 0 e elimine o atual campeão.