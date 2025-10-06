Técnico do Atlético-GO, Rafael Lacerda comemorou a importante vitória, no confronto direto, contra o Athletico-PR, por 3 a 0. O treinador disse que a equipe fez uma grande atuação neste domingo (5), no Estádio Antônio Accioly, quase perfeita, e colocou a exibição com uma das melhores de sua carreira.\n“Vitória importante. Feliz com o resultado, feliz pela atuação de todos os atletas, muito satisfeito. É muito bom quando a gente traça um plano e os atletas conseguem cumprir com maestria, quase com perfeição hoje. Talvez essa tenha sido a melhor atuação de uma equipe minha nesses seis anos como treinador. Coloco essa como uma das melhores atuações que já comande“, disse Rafael Lacerda.\nLeia também\n+Atlético-GO goleia Athletico-PR e fecha rodada a 3 pontos do G4 da Série B\nApós a vitória, o Dragão ocupa a 8ª colocação, com 45 pontos, 3 a menos que o 4º colocado, Athletico-PR. Para o treinador, o resultado não muda nada em relação à briga pelo acesso. Ele disse que a equipe precisa manter o foco nas últimas oito rodadas da Série B.