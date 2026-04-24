O técnico do Atlético-GO, Eduardo Souza, destacou a capacidade que o time teve para segurar a pressão da competitiva equipe do Athletico-PR, apoiada pela torcida, para conquistar o empate de 0 a 0 na Arena da Baixada, em Curitiba, na última quinta-feira (23). A definição da vaga às oitavas de final será em Goiânia, no dia 14 de maio. O treinador ressaltou um aspecto importante - o fato de o time não sofrer gol, algo que não conseguiu no últimos cinco jogos da Série B, em que foi vazado sete vezes, levou duas viradas e só pontuou nas duas últimas rodadas, ao vencer o Londrina-PR e empatar com o Botafogo-SP (1 a 1).\nEduardo Souza lembrou que, no Barra-SC, o time catarinense teve a defesa menos vazada na Série D e no Catarinense, nos quais foi campeão. O poder de marcação, a resiliência para sofrer em alguns momentos do jogo e a solidez defensiva precisam acompanhar o Dragão na sequência da temporada, segundo o treinador.