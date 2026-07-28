O técnico Roger Silva elogiou o desempenho tático e ofensivo do Atlético-GO na vitória por 3 a 1 sobre o Operário-PR nesta segunda-feira (27). O treinador celebrou o volume ofensivo do Dragão, que bateu o vice-líder para colar no G6 da Série B.\n“Foi um grande jogo, principalmente a parte tática no primeiro tempo. Gostei muito. Eu gosto de ganhar, óbvio, mas gosto de ganhar com qualidade como foi hoje. Foram três, quatro chances para marcar. No primeiro tempo poderíamos ter marcado três gols”, analisou o treinador, que deu praticamente todos os créditos para o elenco do Atlético-GO quando questionado sobre o bom momento da equipe.\nO Atlético-GO chegou ao quarto jogo sem perder na Série B sob comando de Roger Silva, com três vitórias e um empate. “Já falei que vou tentar ser ofensivo o tempo todo, que vou arriscar. Eu tenho minha parcela, mas 90% são dos atletas. Eu, com 10%, trouxe leveza, modelo que o atleta gosta de jogar, que é ter a boa. Eu não vou punir o erro, só a covardia. O erro é do jogo. Eu tenho, sei lá, 10%, os 90% são dos caras que fazem um grande trabalho”, avaliou.