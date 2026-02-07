O técnico do Atlético-GO, Rafael Lacerda, e o Dragão estão participando de uma campanha solidária promovida pelo atacante Júnior Viçosa, de 36 anos e que atua na ASA-AL. O treinador fez um apelo, nesta sexta-feira (6), à torcida atleticana para que possa também aderir à ação para custear o tratamento de Luizi Sampaio, mulher de Júnior Viçosa, através de uma rifa virtual.\nDesde quando esteve no futebol goiano, Júnior Viçosa e os familiares de Lu Sampaio tiveram de lidar com o tratamento dela contra uma doença degenerativa chamada Ataxia de Friedreich, que compromete os movimentos do corpo.\nJúnior Viçosa teve passagens marcadas por títulos e gols tanto pelo Goiás quanto no Atlético-GO, na década passada. Em vídeo, o jogador pede apoio dos torcedores na aquisição de bilhetes de uma rifa virtual que vai sortear camisas do ex-goleador do Dragão e de outros colegas de profissão que também doaram camisas de jogo.