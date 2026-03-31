O Atlético-GO teve pausa de dez dias na Série B, após início ruim e de derrota para o Operário-PR. Para o técnico Eduardo Souza, o Dragão tem de se impor em casa para obter vitórias. É o que ele espera contra o Náutico, nesta quarta-feira (1º), às 19 horas, no estádio Antônio Accioly.\n"Esperamos nos impor e que estes dias de trabalho surtam efeito, porque nós sabemos que o jogo é o carro chefe. É fazer jogo equilibrado, entender bem o que é o jogo, fazer um jogo agressivo em casa", projeta o técnico atleticano.\nNo intervalo de dez dias, houve ênfase nos treinos técnicos e táticos, mas a parte física foi trabalhada, também, pela comissão técnica.\n"Atacamos muito a parte ofensiva. A ênfase foi essa, mas não deixamos a parte defensiva. Tentamos criar alguns mecanismos para chegar ao gol", disse Eduardo.