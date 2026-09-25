O Atlético-GO encerrou a preparação para o clássico com o Goiás, que será neste sábado (26), no Estádio da Serrinha, com duas sessões de treinos fechados no CT do Dragão. Fechar treinos é algo raro no clube, mas o técnico Roger Silva considera importante, pois há poucas informaçóes sobre o adversário.\nO treinador disse que se preocupou em utilizar bem o tempo para preparar o time e que espera uma postura de tranquilidade do elenco para buscar a vitória. Mas sem afobação no jogo que terá como árbitro o goiano Wilton Pereira Sampaio. Roger Silva quer o time focado, mas sem atletas "pilhados" dentro da casa do adversário. O Dragão começa o jogo com 46 pontos, próximo do G6, contra 42 pontos do alviverde, que vem de duas vitórias seguidas na Série B.\n"Preciso só dizer que os meus atletas precisam estar concentrados, não pilhados. Eles precisam entrar firme como temos entrado, cuidar da bola como temos cuidado, tentar alguma forma de jogar o adversário para trás, como temos tentado fazer, pressionando", explicou o treinador, que sabe que o time atleticano chega sob cobranças por ainda não ter vencido o Goiás neste ano.