Uma indecisão e a desobediência de jogadores a um comando do técnico Rafael Lacerda marcaram a derrota do Atlético-GO para a Ferroviária-SP na noite deste domingo (17), no Estádio Antônio Accioly - perdeu por 3 a 1 pela 22ª rodada da Série B. O resultado comprometeu a busca pela sequência de vitórias do clube na Segundona, o que ainda não ocorreu.\nO Atlético-GO ainda não venceu duas seguidas na Série B, vinha de vitória sobre o Botafogo-SP, mas caiu diante do outro rival paulista. O clube goiano segue com 27 pontos, em 13º lugar. No momento, o Dragão está a 5 pontos da zona de rebaixamento e a 9 pontos do G4. O time vive a ansiedade de inverter essa situação com uma recuperação na Segundona.\nO episódio que comprometeu a busca por um resultado melhor neste domingo (17) contra a Ferroviária ocorreu aos 26 minutos do primeiro tempo. O Dragão perdia por 1 a 0 e tinha um pênalti para cobrar. Em campo, os jogadores pareciam não saber quem bateria e houve uma indecisão. Federico Martínez, que sofrera a penalidade, pegou a bola, bateu e parou na defesa de Dênis Júnior.