O técnico Eduardo Souza lamentou o erro individual do goleiro Vladimir, que definiu o clássico entre Vila Nova e Atlético-GO, e explicou o que o levou a mudar o defensor titular - Paulo Vitor sequer foi relacionado para o confronto deste sábado (4), que terminou com vitória do Tigre por 2 a 1.\n“O Paulo (Vitor) nós analisamos bastante não só o jogo contra o Náutico, mas a sequência. O Vladimir é o reserva imediato e como temos outro goleiro de bom nível, o Paulo Henrique, optamos por escolher. São escolhas. Às vezes o goleiro é uma situação um pouco diferente, mas fizemos análises de pós-jogo e momento. Por isso escolhemos o Vladimir, que infelizmente acabou errando”, explicou o treinador do Dragão.\nEduardo Souza lamentou a derrota para o Vila Nova em um “jogo controlado” pelo Atlético-GO, segundo o treinador.