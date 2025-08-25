Após o empate do Atlético-GO por 2 a 2, diante do Cuiabá, em jogo disputado na Arena Pantanal na noite deste domingo (24), o técnico Rafael Lacerda explicou a mudança no sistema tático do Atlético-GO, utilizando três zagueiros: Alix Vinícius, Wallace e Adriano Martins. A argumentação foi de era necessário "elevar a estatura do nosso sistema defensivo" para evitar gols sofridos pelo alto, o que funcionou.\nA mudança também surtiu efeito na fase ofensiva, com laterais, Guilherme Romão e Dudu, atuando como alas. Como Alix Vinícius recebeu cartão amarelo ainda no primeiro tempo, o treinador decidiu mudar a formatação na etapa final, para buscar o empate.\nApesar disso, Rafael Lacerda apontou a falha no primeiro gol marcado num lance de escanteio pelo Cuiabá, após rebote Paulo Vitor e ninguém apareceu para afastar a bola. "Sabíamos que teríamos dificuldades no jogo. Estávamos com três zagueiros, mas o Alix (Vinícius) infelizmente tomou cartão amarelo, ficou exposto no primeiro tempo, correu o risco de levar o (cartão) vermelho e resolvi trocar", disse o técnico do Atlético-GO, acrescentando que gostou da postura do trio de zagueiros, apesar de pouco tempo para ensaiar a alteração.