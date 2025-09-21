O técnico Rafael Lacerda completou dois meses de trabalho à frente do Atlético-GO nesta semana e chegou ao seu melhor momento no comando do Dragão com cinco jogos de invencibilidade. O treinador foi anunciado no dia 19 de julho e vivencia a melhor sequência após a vitória de 1 a 0 sobre o Remo, em Belém, no estádio Baenão.\nRafael Lacerda revelou que preparou uma estratégia de jogo para que o Dragão fosse vitorioso na capital paraense. "Deixei bem claro que viríamos aqui para vencer o jogo. O empate não servia. Deixei isso bem claro ao time", explicou o treinador atleticano sobre a conversa com os atletas antes do jogo começar.\nNa gestão Rafael Lacerda, o Dragão venceu quatro vezes, empatou outras quatro e foi vencido duas vezes. Nas última rodadas, o time rubro-negro chega a cinco jogos de invencibilidade, com três vitórias e dois empates.