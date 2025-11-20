O gaúcho Rafael Lacerda, de 41 anos, encerra a primeira temporada dele como técnico no futebol goiano. No primeiro semestre, conduziu o Vila Nova ao título do Estadual, 20 anos depois da conquista anterior do clube. Saiu em junho. Pouco mais de um mês depois, em julho, assumiu o Atlético-GO em crise na Série B. O Dragão se livrou do risco de descenso, mas ficou distante do acesso à Série A. O trabalho no Dragão resultou na renovação de contrato para 2026. Na próxima semana, Lacerda estará em São Paulo, para o curso Licença Pro, da CBF Academy, para técnicos de futebol. Após seis anos de carreira, planeja um salto de qualidade. Lacerda está no futebol mais por insistência do pai, Paulo, que morreu no início de 2012 quando o filho era zagueiro do Caxias-RS e estava concentrado para o começo do Campeonato Gaúcho. Ele, a mulher (a neuropsicopedagoga Flávia, que trabalha em Goiânia) e os filhos se mudaram para Goiânia. Como se adaptaram bem, a família deve fixar a residência na capital goiana, mesmo que um técnico de futebol seja “nômade”. Com facilidade para se comunicar e bem articulado, o técnico falou ao POPULAR da história dele, dos projetos na carreira e no Atlético-GO e da dor de perder o pai.