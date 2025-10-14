O Atlético-GO não conseguiu repetir, nos jogos fora de casa, diante do Coritiba e na noite desta segunda-feira (13), quando foi goleado por 3 a 0 pelo Volta Redonda, o nível apresentado quando conseguiu manter a sequência de oito partidas sem ser derrotado. O adversário carioca segurou a partida no primeiro tempo e marcou três gols no segundo tempo, no Estádio Raulino de Oliveira.Até então na Série B, o Voltaço não havia conseguido vencer nenhum adversário por dois gols ou mais gols de vantagem, mas quebrou a marca negativa na partida diante do Atlético-GO num momento da Série B em que o técnico atleticano, Rafael Lacerda, havia avisado que é instante de “erro zero”. “Erramos e pagamos caro pelos nossos erros”, resumiu o treinador.“Só deu certo nos primeiros 15 minutos, depois a equipe se perdeu. Em alguns momentos, vamos acertar. Em outros, vamos errar. Hoje a estratégia não deu certo. A responsabilidade pela derrota hoje é minha”, descreveu Rafael Lacerda.Nas duas últimas rodadas, o Dragão sofreu cinco gols no segundo tempo, após equilibrar a etapa final. O Coritiba chegou à vitória (2 a 1) após os 25 minutos. O Volta Redonda abriu o placar no primeiro minuto do segundo tempo, com um gol de Ygor Catatau. Marquinhos ampliou aos 29 minutos e o volante Bruno Barra, campeão da Série B de 2016 pelo Dragão, aplicou a “lei do ex” aos 41 minutos. “A estratégia era manter o time pressionando alto”, justificou Rafael Lacerda, ao tentar explicar como organizou a equipe para enfrentar o Voltaço. Segundo ele, a intenção era fazer com que Kauan atuasse como segundo volante, enquanto Luizão faria a “quebrada” pelo lado direito, como terceiro zagueiro e volante. As mudanças do técnico em Volta Redonda, ao tirar o jovem Yuri Alves para colocar o atacante Talisson, e trocar o meia Robert pelo meia Kauan, não deram certo. No segundo tempo, outras mudanças não vingaram.“Nos últimos clubes em que trabalhei, quem for olhar o meu histórico vai ver que dificilmente eu improviso”, explicou o técnico, que teve de usar nos últimos jogos o atacante Jean Dias na lateral direita, por causa da lesão muscular de Dudu e por não poder contar, há alguns jogos, com Valdir Júnior, agora recuperado e à disposição. Na gestão de Rafael Lacerda no clube, é a quarta derrota sofrida pelo Atlético-GO na Série B - antes, o time atleticano foi goleado (3 a 0) pelo Operário-PR, na estreia do treinador, e depois perdeu da Ferroviária-SP (3 a 1), do líder da Série B (Coritiba, por 2 a 1) e mais uma vez por goleada (3 a 0), a desta segunda-feira (13), para o Volta Redonda.A equipe estaciona nos 45 pontos, cada vez mais distante do G4 e agora com mais seis jogos em que praticamente vai cumprir tabela.A atuação apática do Atlético-GO, contra o Voltaço, deixa o time abatido para fazer o clássico do próximo sábado (18), contra o Vila Nova, no Estádio Antônio Accioly. O Dragão perdeu duas vezes da equipe vilanovense nesta temporada - 3 a 1 no Goianão e 1 a 0 pela Série B. Lacerda tentará recuperar o elenco para buscar a reabilitação.