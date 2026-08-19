O empate do Atlético-GO por 0 a 0, na noite desta terça-feira (18), diante do Londrina-PR, fora de casa, foi um resultado que pouco acrescenta ao time atleticano no projeto de brigar para entrar no G6 da Série B e de buscar o acesso. Após o jogo disputado no Estádio Vitorino Gonçalves Dias (GVD), o tom da entrevista do técnico do Dragão, Roger Silva, foi o de lamentar as chances de gol desperdiçadas.\nPara Roger Silva, o time rubro-negro teve mais chances de fazer gols e conquistar a vitória fora, em Londrina (PR). A equipe chega a 33 pontos e vai se distanciando cada vez mais do G6.\n“Não podemos perder tantas chances. Na oportunidade de gol, tem de converter. Valorizo o ponto conquistado. Fora da curva foi perder o clássico, mas lamento as chances perdidas”, disse Roger Silva após o empate sem gols contra o ex-clube dele, pelo qual foi vice-campeão da Serie C de 2025 e obteve o acesso à Série B atual.