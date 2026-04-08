O Atlético-GO não teve boa atuação na vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá-MT, na noite da última terça-feira (7), no Estádio Antônio Accioly, na 3ª rodada da Copa Centro-Oeste. O técnico Eduardo Souza dirigiu o time pela primeira vez no torneio e viu a repetição dos erros cometidos nos dois jogos anteriores, pela Série B.\nNa síntese do treinador, o time cria as chances e abre o placar no primeiro tempo, mas desperdiça as outras oportunidades e acaba sofrendo a virada no segundo tempo. Foi desta forma que a equipe rubro-negra perdeu do Náutico e do Vila Nova pelo mesmo placar (2 a 1) na Segundona.\nNa visão de Eduardo Souza, é preciso resgatar a confiança e ser letal para definir os lances. Ele falou isso após descrever o placar magro contra o Cuiabá, pela Copa Centro-Oeste.\n"Foi um jogo que se desenhou para (Atlético-GO) conseguir um placar elástico. Nós fizemos cedo o gol e não conseguimos fazer o segundo gol. O jogo ficou perigoso. O Cuiabá teve chances. Na Série B, fizemos o gol e sofremos as viradas", comparou o técnico, que usou o jogo em casa para dar "minutagem" aos jogadores que pouco estão atuando ou chegaram recentemente ao clube. Alguns deles atuaram abaixo do esperado.