O técnico do Atlético-GO, Rafael Lacerda, reconheceu que a equipe não jogou bem no jogo em que perdeu para o Coritiba por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (9), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. O Dragão se distancia das chances de brigar pelo acesso na Série B.\nO Atlético-GO soma 45 pontos e deixou escapar a invencibilidade na competição, que durou oito jogos - cinco vitórias e três empates. "Hoje (quinta-feira, 9), foi uma noite em que as coisas não deram certo", reconheceu o treinador.\nNa visão dele, o que resta a ser feito até o próximo jogo, diante do Volta Redonda-RJ, na segunda-feira (13), é recuperar os atletas.\nRafael Lacerda ressaltou que o Coxa mereceu a vitória em casa, está na liderança por méritos próprios (56 pontos), mas lamentou os gols sofridos no segundo tempo, quando o Atlético-GO poderia criar uma situação para superar o adversário.