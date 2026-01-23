O técnico Rafael Lacerda se aproxima do seu 10º clássico no futebol goiano desde o ano passado, quando dirigiu o Vila Nova. Treinador do Atlético-GO desde o dia 19 de julho de 2025, quando foi anunciado pelo clube, ele completou seis meses de Dragão e volta a enfrentar o ex-clube neste domingo (25), às 17 horas, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA).\nO time atleticano precisa de um bom resultado para apagar os efeitos da derrota por 3 a 1 em Jataí, para a Jataiense. Como é clássico, o treinador pede “espírito de clássico” para jogar.\n“Espírito de clássico. No ano passado, aconteceu isso. Tivemos uma derrota dolorida (para o Volta Redonda-RJ, por 3 a 0) e havia um clássico logo depois. Clássico é diferente, a pressão é muito forte para quem perde. Se o jogador não tiver gana e vontade de jogar clássico, está na profissão errada”, ressaltou o técnico atleticano.