O técnico Rafael Lacerda comandou o Atlético-GO em três partidas na Série B, com derrota (3 a 0 para o Operário-PR) e dois empates (0 a 0 com a Chapecoense-SC e 1 a 1 com o Athletic-MG). O treinador sabe que o time necessita de uma vitória no próximo domingo (10), diante do Botafogo-SP, para melhorar a posição na tabela e ganhar a confiança da torcida no returno da competição.\nComo o jogo será no Estádio Antônio Accioly, o que se pode esperar é a cobrança dos torcedores. Ele garante não se incomodar com isso, afirma que é algo natural e que o ambiente de pressão é importante para ser vencedor.\n"Sobre a pressão da torcida, se o jogador ou o treinador não aguentar a pressão do torcedor ou de vocês, da imprensa, está na profissão errada. Já falei isso, que é preciso lidar com a pressão e que bom que tenha. Imagina você trabalhar num time onde não tem pressão. Perde totalmente o sentido", comentou o técnico atleticano.