O técnico Rafael Lacerda não gostou do que viu no empate sem gols do Atlético-GO contra o Crac, no Estádio Antônio Accioly, pela 7ª rodada do Goianão. Segundo o treinador, essa foi a pior atuação de sua equipe desde que chegou ao clube e que, se pudesse ter substituído todo o time, o teria feito.\n“Em primeiro lugar, pedir desculpas ao torcedor. Sem dúvida nenhuma, pior atuação da minha equipe aqui no Atlético-GO, disparado. Tenho humildade de reconhecer, a responsabilidade é minha. Acho que o time não estava, principalmente no 1º tempo, bem tecnicamente”, comentou.\nO técnico rubro-negro reconheceu que o Crac fez um grande jogo e que o Atlético-GO, mesmo jogando mal, criou oportunidades. Ainda assim, ficou incomodado com o resultado e com o fato de ter visto um time “preso, amarrado e com construção lenta”, e por isso vai cobrar os jogadores internamente.