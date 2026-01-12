A estreia vitoriosa do Atlético-GO sobre o Anápolis, no sábado (10), no Estádio Antônio Accioly, mostrou uma equipe que teve bons momentos alternados com de oscilação. O técnico Rafael Lacerda considera isso normal, disse que a “perna pesa” e anunciou que deve fazer mudanças na formação titular para o jogo da próxima quinta-feira (15), em Aparecida de Goiânia, contra a Aparecidense, no Estádio Annibal Batista.Nas primeiras rodadas do Goianão, a intenção do treinador do time atleticano é “oportunizar” aos jogadores do elenco a chance de mostrar que podem ser utilizados na competição. Na sequência, o Dragão encara o primeiro clássico da temporada, diante do Goiás, no Bairro de Campinas, no domingo (18).Uma das novidades no time será a estreia do volante Geovane, de 36 anos e que se encontra à disposição da comissão técnica. O jogador terminou a semana fazendo um trabalho técnico e físico ao lado da principal contratação do clube em 2026, o meia-atacante Guilherme Marques, de 34 anos e que veio do Mirassol-SP. Se confirmado como titular, Geovane volta a enfrentar a equipe na qual se destacou, em 2015, ano em que a Aparecidense foi vice-campeã do Goianão.Não se sabe ainda no lugar de quem ele jogará. Igor Henrique pode sair da condição de primeiro volante e atuar mais avançado. O prata da casa Klebert, volante e meia de 17 anos, atuou contra o Anápolis e terá mais oportunidades.Também aguarda chance o zagueiro Natã Felipe, de 24 anos e que estava preparado para a estreia no sábado (10), no lugar de Tito, mas o titular foi regularizado, atuou bem e fez gol.A disputa por vaga no meio-campo terá, ainda, os jovens canhotos Jader, de 22 anos, e Lima, de 20 anos. E promete ficar mais acirrada assim que o internacional Guilherme Marques - o meia passou a maior parte da carreira no exterior - estiver pronto e à disposição da comissão técnica para fazer a estreia. Ariel também tem se destacado nos treinos e é opção, tanto mais avançado como recuado.O Atlético-GO trabalha para contratar mais volantes, posição com carência dentro do atual elenco. O Atlético-GO também procura por zagueiros e lateral direito.No ataque, há disputa acirrada pela titularidade. O jovem Léo Jacó, autor do primeiro gol do Dragão no Estadual e com a presença de área elogiada, terá a sombra de Derek, de 28 anos e que está em fase de recuperação da condição física e técnica para ser aproveitado.Como atacantes de beirada, Rafael Lacerda dispõe de Kevin Ramírez, Jean Dias, Vitinho Lopes e Thayllon, um jogador de frente e rápido cujo retorno ao Atlético-GO foi solicitado pelo treinador. Segundo ele, Thayllon fazia “chover” e também terá oportunidades.