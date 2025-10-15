O treinador Rafael Lacerda se aproxima dos três meses de trabalho no Atlético-GO - a chegada dele ao Dragão foi anunciada no dia 19 de julho, em meio a uma das piores crises técnicas do clube na temporada. Ele conseguiu mudar o rumo da equipe na Série B e chegou a criar a expectativa de brigar pelo acesso à elite nacional.\nLacerda cumpriu a meta de livrar o time do risco de Z4, obteve a melhor sequência em termos de resultados - oito jogos invicto, com cinco vitórias e três empates -, mas agora terá a missão imediata de recuperar o Dragão na Série B no clássico contra o Vila Nova. O time vem de duas derrotas fora de casa: Coritiba (2 a 1) e Volta Redonda (3 a 0).\nApesar de elogiado pelo presidente do clube, Adson Batista, Rafael Lacerda tem futuro que vai depender da capacidade de gerir a equipe num momento de resultados negativos, de se reabilitar e de começar o processo de reformulação do elenco paralelamente à conquista de bons resultados nas seis rodadas derradeiras da Série B. O contrato dele é para a Segundona.