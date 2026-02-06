O técnico Rafael Lacerda usou a semana livre de treinos para fazer ajustes no Atlético-GO visando à próxima fase do Campeonato Goiano, as quartas de final. O Dragão precisa da vitória sobre o Goiatuba neste sábado (7), às 16 horas, no Estádio Divino Garcia Rosa, para fechar a 1ª fase na melhor colocação possível. Na visão do treinador, não se trata do último jogo da fase inicial, mas da primeira decisão. "Encaramos este jogo como uma decisão", avisou o técnico, antes da viagem para o Sul do Estado.\n"O que trabalhamos para esta partida? Acabou a primeira fase para o Atlético-GO. Este último jogo faz parte do mata. Falei para eles: temos um mata e um mata-mata garantido. Depois (quartas de final), temos de passar. Não existe o último jogo da fase (Goiatuba), depois o mata-mata", afirmou o técnico atleticano, que viu o time conquistar bons resultados nos clássicos, mas perder pontos preciosos contra dois adversários do interior: derrota para Jataiense (3 a 1) e empate (0 a 0) com o Crac.