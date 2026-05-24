O Atlético-GO viu cair uma série invicta de seis jogos na Série B e desperdiçou a oportunidade de encostar no pelotão de cima da classificação. Para o treinador Eduardo Souza, a derrota por 1 a 0 para o líder São Bernardo foi a pior exibição da equipe sob seu comando e é um jogo para se “tirar muitas lições”, para que o time não chegue pressionado para o clássico contra o Goiás do próximo final de semana.\n“Não fizemos um bom jogo. Para mim, foi o pior jogo nosso, junto com o jogo lá de Ribeirão (Preto), contra o Botafogo-SP. Em casa, com certeza foi o pior. Conseguimos até criar algumas situações, mas fomos muito abaixo do que nós vínhamos sendo e do que nós esperávamos”, avaliou.\nNeste domingo (24), no Estádio Antônio Accioly, o Atlético-GO encarou o São Bernardo, que iniciou a 10ª rodada na liderança da Série B, mas que naquele momento havia sido ultrapassado momentaneamente pelo Náutico. Foi um confronto equilibrado, em que o Dragão foi superior no 1º tempo, e o Tigre se sobressaiu no 2º.