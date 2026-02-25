O técnico Rafael Lacerda, do Atlético-GO, reconheceu a atuação ruim do Atlético-GO na vitória por 1 a 0 sobre o Primavera-MT nesta quarta-feira (25), que garantiu a classificação do Dragão para a 3ª fase da Copa do Brasil. Para o treinador, o principal objetivo, acima de tudo, era a classificação e o R$ 1,5 milhão na conta do clube, referente à cota pela participação na próxima fase.\n“Muito feliz pela classificação. Copa do Brasil, a gente já viu muitas surpresas, muitas zebras. O meu objetivo hoje aqui era ganhar o jogo. Sendo bem claro, não tenho problema nenhum. Não fizemos um grande jogo tecnicamente, mas empilhamos chances de gol. Talvez o primeiro tempo poderia ter acabado 2 ou 3 a 0. Mas não foi um grande jogo vistoso, foi um jogo chato. Aí você não faz o segundo, eles ficam com receio de tomar e imagina se perde esse R$ 1,5 milhão. Então, falei que, se não consegue fazer o segundo, vamos ficar mais consistentes aqui para não tomar o gol de empate”, disse o treinador.