O técnico do Atlético-GO, Rafael Lacerda, comanda o time no último clássico goiano desta temporada com a missão de levá-lo à vitória sobre o ex-clube, o Vila Nova. Os dois clubes vão se enfrentar na tarde deste sábado (18), às 16 horas, no Estádio Antônio Accioly.
Rafael Lacerda tem uma estatística particular - não perdeu nenhum clássico em 2025, pelo Vila Nova e no Atlético-GO. Até agora, foram três empates e três vitórias. O treinador espera um jogo aberto e usa o termo "trocação", aberto e que seja marcado pelo futebol ofensivo.
"É muito difícil fazer uma previsão do que pode acontecer amanhã (sábado, 18). O clássico envolve muita coisa, os nervos ficam mais à flor da pele. Às vezes, (jogar) não depende só dos atletas, mas da arbitragem deixar o jogo seguir", disse Lacerda.