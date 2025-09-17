Aos poucos, o técnico Rafael Lacerda faz ajustes pontuais e coletivos no Atlético-GO. O treinador chegou à sua melhor sequência no Dragão, e refutou o rótulo de retranqueiro. A equipe rubro-negra não perdeu nas últimas quatro rodadas (duas vitórias e dois empates) e abriu distância para a zona de rebaixamento com a vitória de 2 a 1 sobre o Avaí.\nO treinador tem procurado usar as peças disponíveis no elenco e justifica que não é um técnico retranqueiro ou adepto de um estilo de jogo só de marcação.\nPara Rafael Lacerda, o trabalho e as mudanças se dão conforme o que tem disponível no elenco oferecido pelos clubes. Mas, para ele, as metas no futebol são alcançadas quando um time é bom defensivamente.\n"Esta questão de ser defensivo ou de ofensivo, atrelo muito a time que toma poucos gols. Time que toma muito gol não vai subir, time que toma muito gol, não vai ser o campeão. Pode olhar o histórico dos times que sobem ou que são campeões. Eles tomam pouco gol. Eu não me incomodo com as críticas", justificou o treinador.