O técnico Rafael Lacerda vai comemorar a vitória do Atlético-GO no clássico contra o Vila Nova com jantar ao lado da família e quer tomar um “bom vinho” para celebrar o triunfo que colocou o Dragão na 4ª colocação do Goianão e acabou com o aproveitamento de 100% do rival colorado. Neste domingo (25), o time rubro-negro fez 2 a 1 no Tigre, em pleno OBA.\n“Eu vou escolher um restaurante muito bom para jantar com minha família. Quero tomar um bom vinho, como diz meu amigo Abel Braga, mas amanhã (segunda, 26) às 8 horas estarei no CT. Não dá para comemorar por muito tempo”, comentou Rafael Lacerda após a vitória sobre o Vila Nova, ex-clube dele e pelo qual foi campeão goiano em 2025.\nO treinador manteve o ótimo desempenho em clássicos goianos. Desde o ano passado, Rafael Lacerda disputou nove clássicos, cinco no comando do Vila Nova e quatro pelo Atlético-GO. Não perdeu nenhuma vez. A vitória sobre o Tigre neste domingo (25) foi a quinta dele neste tipo de confronto - ainda empatou em quatro oportunidades.