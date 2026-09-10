O técnico Roger Silva reprovou a atitude do volante Netinho, que foi expulso durante a vitória sobre o Ceará por gesto obsceno. O jogador foi titular pela primeira vez no Atlético-GO e recebeu cartão vermelho no início do segundo tempo após mostrar o dedo do meio na direção de um adversário.\n"Infelizmente, perdemos o Netinho e aí mudou tudo", resumiu o treinador. "Não podemos ter esta atitude. Falei isso para ele (Netinho). Pode custar muito. Custa o acesso de um clube, custa o emprego de um treinador. Custa muita coisa", advertiu Roger Silva, que após a expulsão fez mudanças no Atlético-GO para garantir o triunfo.\n"Temos de ter um pouco de responsabilidade. Falei isso para ele (Netinho) na roda. Não estou aqui para punir ninguém, para julgar ninguém, mas ele (Netinho) precisa de fato ser responsabilizado por isso", reiterou o técnico.