A falta de competitividade do Atlético-GO, na avaliação do técnico Rafael Lacerda, foi o que causou a derrota por 2 a 1, de virada, para o CRB, neste domingo (26), resultado que praticamente encerrou as chances de acesso do Dragão, que eram remotas e poderiam ressurgir em caso de vitória fora de casa, em Maceió.\nNeste domingo (26), a equipe atleticana abriu o placar aos 45 minutos do primeiro tempo, mas não conseguiu segurar a vantagem e a pressão adversária na etapa final. Giovanni, aos 30 minutos, empatou no chute rasteiro, de fora da área. Depois, Tito tocou a mão na bola na área. Douglas Baggio converteu o pênalti aos 44 minutos para o CRB e virou.\nPara Rafael Lacerda, o Atlético-GO voltou a oscilar, repetindo os erros que comete quando atua fora de casa. Na visão do treinador, isso foi decisivo na derrota e não poderia ocorrer.