O técnico Rafael Lacerda comanda o Atlético-GO pela penúltima vez na temporada, na tarde deste sábado (15), pela Série B do Brasileiro. O Dragão recebe o Operário-PR, às 16h30, no Estádio Antônio Accioly, para ampliar sua marca como mandante e buscar a sétima vitória seguida em casa.\nParalelamente, o treinador já trabalha no planejamento do clube para 2026 e, embora não confirme a renovação, afirma que a assinatura do contrato é apenas uma formalidade, pois confia na palavra do presidente Adson Batista.\n"Costumo dizer que o contrato é mera formalidade. Para mim, o que vale é a palavra. Não estou nem um pouco preocupado. Eu e o presidente tivemos uma reunião ontem (quinta-feira, 13) e estamos planejando 2026. Acredito que teremos sequência aqui", comentou Rafael Lacerda, anunciado pelo clube no dia 19 de julho. Coincidentemente, o adversário que o goleou por 3 a 0 na estreia é o mesmo deste sábado: o Operário, de Ponta Grossa-PR.