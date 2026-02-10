O técnico Rafael Lacerda pode mudar o sistema tático do Atlético-GO para o primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Goiano, diante da Abecat, na noite da próxima quinta-feira (12), em Ouvidor. A partida será disputada no Estádio Luiz Benedito, a partir das 19 horas.\nA definição da vaga será no próximo domingo (15), no Estádio Antônio Accioly.\nRafael Lacerda ensaiou uma nova formação no primeiro trabalho tático da semana, nesta terça-feira (10), no CT do Dragão. A principal mudança foi o time titular com três zagueiros: Tito, Adriano Martins e Natá Felipe, a novidade, numa tentativa de reforçar o sistema defensivo do Dragão.\nO Atlético-GO está pressionado e recebeu críticas apos a atuação ruim na derrota para o Goiatuba por 2 a 1 na última rodada da 1ª fase do Goianão.\nA maneira como a equipe atuou e perdeu em Goiatuba foi criticada no clube, principalmente pelo presidente, Adson Batista. O treinador também reconheceu as deficiências e admitiu que precisava rever alguns conceitos para as quartas de final.