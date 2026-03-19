O técnico Eduardo Souza comandou o Atlético-GO pela terceira vez desde que foi contratado para o lugar de Rafael Lacerda. O Dragão venceu a Ponte Preta por 1 a 0, com gol marcado pelo uruguaio Kevin Ramírez no segundo tempo, pela 4ª rodada da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira (18).\nO elenco e a comissão técnica voltam as atenções, a partir de agora, para a Série B, na qual estreia no sábado (21), em Ponta Grossa (PR), diante de um rival que acaba de ser bicampeão do Campeonato Paranaense - o Operário-PR.\nSob o comando de Eduardo Souza, a equipe atleticana não foi vazada. É um ponto positivo.\n"Sabíamos que a Ponte Preta viria com uma linha mais baixa. Controlamos bem o jogo. Não conseguimos definir as jogadas, mas conseguimos chegar no último terço (do campo). Esta falta de gol tem trazido isso", avaliou Eduardo Souza.