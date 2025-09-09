O técnico Rafael Lacerda valorizou o ponto conquistado pelo Atlético-GO, fora de casa, na noite desta segunda-feira (8), no empate de 1 a 1 com o Novorizontino, no Estádio Ismael de Biase, em Novo Horizonte. O Dragão não teve boa atuação, saiu atrás no placar e fez o gol aos 40 minutos no segundo tempo, no chute de Kelvin que contou com a colaboração do goleiro Airton.\nO treinador avaliou que a equipe atuou contra adversário forte, garantiu que houve entrega e disse que o sistema defensivo com três zagueiros, com o volante Luizão recuado, funcionou.\nCom o resultado, o Dragão chegou a 11 empates (em 25 jogos) na Série B e se tornou, ao lado do Remo, o time que mais empatou na competição, até aqui. Por isso, soma 32 pontos e faz campanha ruim.\n"O resultado acabou sendo positivo pelo que aconteceu no segundo tempo. Pelo volume que tivemos, mas temos de lembrar que enfrentamos uma grande equipe fora de casa", ressaltou o técnico atleticano, que tem procurado ajustar o sistema defensivo atleticano e, ao mesmo tempo, fazer o time competir com intensidade.