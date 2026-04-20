O Atlético-GO não conseguiu repetir a atuação da vitória (2 a 1) conquistada sobre o Londrina-PR, em casa, no domingo passado (12). O empate por 1 a 1 diante do Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), neste domingo (19), foi o que de mais interessante o Dragão colocou na bagagem após um começo de Série B ruim. Mesmo que tenha garantido o ponto, o time atleticano volta para o Z4, ultrapassado pelo Cuiabá-MT, que venceu o Goiás por 2 a 0 e saiu da faixa de descenso. Para sair desta situação incômoda, o Atlético-GO terá de vencer duas partidas seguidas, em Goiânia, contra Avaí-SC e Juventude-RS.A avaliação do técnico Eduardo Souza é de que a equipe realmente não jogou bem contra o Botafogo-SP. O treinador esperava que o time pudesse pressionar o adversário no campo dele. Não foi o que se viu. No balanço do treinador atleticano, o ponto fora de casa foi importante.“Prefiro que pontuemos jogando bem. Claro que o ponto é importante, ainda mais pelo desempenho que tivemos. No vestiário, víamos o semblante dos jogadores condizendo com isso. Sabemos que não fizemos um grande jogo. Na verdade, não fizemos bom jogo”, avaliou o técnico.Na projeção dele, o Dragão tinha como meta pontuar fora, mas buscando a vitória e com atuação convincente, na qual buscava ganhar. “O Paulo (Vitor, goleiro) fez algumas intervenções importantes. Mas é pontuar. Teremos dois jogos em casa e que serão muito importantes para subirmos na tabela”, comentou o treinador, em referência aos jogos contra Avaí-SC e Juventude-RS, a partir do próximo fim de semana.A equipe atleticana não teve bom início de jogo, falhou defensivamente no primeiro gol do adversário, marcado após arremesso lateral em que os jogadores não acompanharam o ataque do time paulista. Morelli abriu o placar aos 3 minutos.O Dragão empatou no pênalti sobre Gustavo Coutinho, confirmado pelo árbitro Arthur Gomes Rabelo com auxílio do VAR. Gustavo Coutinho converteu a penalidade e fez o primeiro gol dele depois de retornar ao clube. Mas a avaliação é de que a equipe não jogou bem e precisa evoluir no jogo seguinte, contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil, na próxima quinta-feira (23), em Curitiba. Eduardo Souza lamentou ter sido obrigado a fazer uma troca no primeiro tempo, quando Igor Henrique sentiu um incômodo e foi substituído por Ariel. O jogador será avaliado, pois teria sentido um incômodo muscular e dores no joelho.Entre os contundidos, também aparece Gustavo Coutinho, que sentiu um “tostão”, conforme revelado pelo treinador, no lance em que sofreu o pênalti, sofreu outra pancada depois e passou parte da partida reclamando de dores. No lugar dele neste domingo (19), entrou Léo Jacó.“Tivemos algumas situações (de gol), mas acredito que o problema nosso foi em termos de duelos. Fomos dando arma ao Botafogo-SP, que jogava em bola longa e começamos a errar. Jogava na vertical, nos cruzamentos. Conseguimos nos confundir em algumas situações. Isso foi dando armas para o adversário”, verificou o treinador.“Quando você começa a errar e se desorganiza taticamente, o adversário vai vendo as possibilidades e o jogo acaba se transformando, com as dificuldades que vimos hoje”, acrescentou Eduardo Souza.