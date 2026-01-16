O técnico Rafael Lacerda avaliou como positiva a atuação e a vitória do Atlético-GO sobre a Aparecidense, por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (15), em partida disputada no Estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia.\nNa visão do treinador, é importante vencer em uma fase de preparação do elenco, mas ele chamou a atenção para o gol sofrido nos acréscimos, marcado pelo atacante Arthur, aos 47 minutos do segundo tempo. Para Lacerda, é preciso ter atenção redobrada em lances como o do gol do adversário.\nO próximo passo é fazer uma boa preparação para o clássico de domingo (18), contra o Goiás, no Estádio Antônio Accioly. O Dragão tem seis pontos, ao lado do Vila Nova, em dois jogos disputados, mas leva vantagem no saldo de gols. É, portanto, líder do Goianão.\nPara o clássico, o treinador do Atlético-GO deve ter mais dois jogadores à disposição: o meia Guilherme Marques e o atacante Allanzinho, mas não confirma mudanças. Segundo ele, o foco é se preparar bem, fazendo os ajustes, escalando o que tem de melhor e corrigindo os erros.