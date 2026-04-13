Após a vitória por 2 a 1 sobre o Londrina pela 4ª rodada da Série B, no Estádio Antônio Accioly, o técnico do Atlético-GO, Eduardo Souza, afirmou que viu evolução na postura rubro-negra, mas ressaltou que segue incomodado com a quantidade de gols que o time vem sofrendo.\n“A evolução é nítida. Fizemos três jogos de igual para igual e até melhores na maioria do tempo, mas hoje (domingo, 12) nós conseguimos fazer dois gols, e poderíamos ter feito mais. Isso mostra que (estamos) neste momento de oscilação ainda, principalmente com os gols que temos levado. É uma coisa que não estou preocupado, mas estou incomodado. As minhas equipes criam, mas levam poucos gols. Tanto no Catarinense quanto na Série D do ano passado, fomos a melhor defesa disparada”, comentou.\nDe fato, o Atlético-GO foi amplamente superior ao Londrina, acertou a trave duas vezes e exigiu boas defesas do goleiro Kozlinski, do Londrina. O time marcou duas vezes, com Guilherme Lopes e Léo Jacó, mas viu Emiliano Rodríguez diminuir perto dos acréscimos do 2º tempo.